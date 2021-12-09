Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на сайте Нового канала! В шестом раунде участники расскажут о себе правдивые и лживые истории. Даша признается, что лизала собаку, хотя не должна была этого делать. Надежда Мейхер расскажет, что у нее появилась фобия водить машину после рождения ребенка. В шоу Хто зверху? 2021 Влад Куран вспомнит, как несколько лет назад Леся Никитюк отказала ему в фото. Что из этого окажется правдой, а что обманом? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон