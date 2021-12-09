Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на сайті Нового каналу! У шостому раунді учасники розкажуть про себе правдиві та брехливі історії. Даша зізнається, що лизала собаку, хоча не повинна була цього робити. Надія Мейхер розповість, що у неї з’явилася фобія водити машину після народження дитини. У шоу Хто зверху? 2021 Влад Куран згадає, як кілька років тому Леся Нікітюк відмовила йому у фото. Що з цього виявиться правдою, а що обманом? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон