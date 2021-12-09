Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на сайті Нового каналу! У сьомому раунді учасники демонструватимуть ерудицію на скляній дошці. Сергій Притула викличе Аліну Гордієнко та запитає її про пенальті, стрільбу по-македонськи та манометр.

У шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк перевірить ерудицію Ельдара Кабірова. Чи зможе актор назвати сир, який використовують у десерті тирамісу? А також правильно відповісти на запитання про Рапунцель? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон