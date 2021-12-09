Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на Новому каналі! У фінальному раунді чоловіки переодягнуться у костюми морських коників, а дівчата перетворяться на русалок. Завдання гравців – знайти якомога більше перлин на дні імітованого океану та закинути їх у скриню. Хто краще впорається із завданням і здобуде перемогу? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021.

Під час оголошення результату Верховний суддя звинуватить Надію Мейхер у порушенні правил. Як це вплине на результат дівчат? Хто переможе в гендерному протистоянні? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон