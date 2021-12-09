Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16 від 09.12.2021
09 грудня

Морські коники та русалки шукають перлини в океані. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16. Раунд 8

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на Новому каналі! У фінальному раунді чоловіки переодягнуться у костюми морських коників, а дівчата перетворяться на русалок. Завдання гравців – знайти якомога більше перлин на дні імітованого океану та закинути їх у скриню. Хто краще впорається із завданням і здобуде перемогу? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021.

Під час оголошення результату Верховний суддя звинуватить Надію Мейхер у порушенні правил. Як це вплине на результат дівчат? Хто переможе в гендерному протистоянні? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Морські коники та русалки шукають перлини в океані. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16. Раунд 8
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