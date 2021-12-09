Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на сайті Нового каналу! Сьогоднішня гра обіцяє бути цікавою та веселою, адже в командах Лесі Нікітюк і Сергія Притули зібралися яскраві учасники. Олег Собчук, Влад Куран та Ельдар Кабіров гратимуть за чоловіків. Їм протистоятимуть Надія Мейхер, Дар'я Петрожицька та Аліна Гордієнко.

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 команди зіграють у Руки-Ноги. Чоловіки складатимуть слова «розбійник», «Олексій» та «наркоз», а дівчата – «Хрещатик», «табурет» і «хробак». Хто краще впорається із завданням? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

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