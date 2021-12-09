Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на Новому каналі! Хто я? – саме так називається четвертий раунд, у якому учасники відгадуватимуть, якого зіркового, мультиплікаційного чи реального персонажа вони грають. Леся Нікітюк відправить за ширму Влада, який має здогадатися, що він – Ельза.

У четвертому раунді шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула викличе Дар’ю, яка відгадуватиме, що вона – Олександр Педан. Кому з учасників вдастся розсекретити того, хто зображений на ширмі? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

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Дивитися онлайн 5 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон