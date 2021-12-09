Новий каналХто зверху?Сезон 11
09 грудня

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16 від 09.12.2021

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на сайті Нового каналу! Сьогоднішня гра обіцяє бути цікавою та веселою, адже в командах Лесі Нікітюк і Сергія Притули зібралися яскраві учасники. Олег Собчук, Влад Куран та Ельдар Кабіров гратимуть за чоловіків. Їм протистоятимуть Надія Мейхер, Дар'я Петрожицька та Аліна Гордієнко.

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 команди зіграють у Руки-Ноги. Чоловіки складатимуть слова «розбійник», «Олексій» та «наркоз», а дівчата – «Хрещатик», «табурет» і «хробак». Хто краще впорається із завданням? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16 від 09.12.2021
Ельдар обізвав ведучого фікусом. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16. Раунд 2
Раунд П’ять слів розсекретить музичні смаки учасників. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16. ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь