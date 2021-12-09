Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді під назвою П’ять слів команди продемонструють, як вони знають сучасні українські та світові хіти. На екрані з’являтимуться зашифровані рядки з пісень, які учасникам потрібно відгадати. Команді Лесі Нікітюк попадеться хіт Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЄНА, а також пісня MONATIK.

У третьому раунді шоу Хто зверху? 2021 чоловіки відгадуватимуть пісню Ірини Білик – Снег, а також запальний хіт Pharrell Williams – Happy. Не пропусти цікаве музичне протистояння – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон