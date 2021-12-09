Хочеш побачити цікавий обмін ролями? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 на Новому каналі! У цьому раунді дівчата підготують хлопцям справжню підставу. У студії з’являться горщики з квітами, із яких чоловікам потрібно зібрати букет. Чи зможуть вони відрізнити амарант від леукоспермума, латірус від стреліції та кампанулу від фрезії? Дивись шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

У 5 раунді дівчатам також доведеться дуже сильно постаратися, щоб заробити бали. Їм потрібно буде поцілити в смітники шкіркою від банана, пляшкою і коробкою. Хочеш побачити, що з цього вийде? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон