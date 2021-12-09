Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16 від 09.12.2021
09 грудня

Ельдар обізвав ведучого фікусом. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16. Раунд 2

У другому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 учасники читатимуть по губах своїх капітанів. Леся Нікітюк спробує пояснити слова: «холостяк», «арена», «тварина», «шеф», «борода», «клоун» і «прес». Скільки слів зрозуміють дівчата? Дізнайся просто зараз!

У шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула промовлятиме слова: «Хрещатик», «камера», «фікус», «поза», «паста», «салат» і «психолог», проте чоловіки не завжди розумітимуть його правильно. Ельдар прочитає «ведучий» замість «фікус», а як інші гравці впораються із завданням? Хто переможе в артикуляційній битві? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Ельдар обізвав ведучого фікусом. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 16. Раунд 2
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