У другому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 16 випуск від 09.12.2021 учасники читатимуть по губах своїх капітанів. Леся Нікітюк спробує пояснити слова: «холостяк», «арена», «тварина», «шеф», «борода», «клоун» і «прес». Скільки слів зрозуміють дівчата? Дізнайся просто зараз!

У шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула промовлятиме слова: «Хрещатик», «камера», «фікус», «поза», «паста», «салат» і «психолог», проте чоловіки не завжди розумітимуть його правильно. Ельдар прочитає «ведучий» замість «фікус», а як інші гравці впораються із завданням? Хто переможе в артикуляційній битві? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 16.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 16 Хто зверху? 11 сезон