Во втором раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 участники будут читать по губам своих капитанов. Леся Никитюк попытается объяснить слова: «холостяк», «арена», «животное», «шеф», «борода», «клоун» и «пресс». Сколько слов поймут девочки? Узнай прямо сейчас!

В шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула будет говорить: «Крещатик», «камера», «фикус», «поза», «паста», «салат» и «психолог», но мужчины не всегда будут понимать его правильно. Эльдар прочтет «ведущий» вместо «фикус», а как другие игроки справятся с заданием? Кто победит в артикуляционном сражении? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон