Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на сайте Нового канала! В седьмом раунде участники будут демонстрировать эрудицию на стеклянной доске. Сергей Притула вызовет Алину Гордиенко и спросит ее о пенальти, стрельбе по-македонски и манометре.

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк проверит эрудицию Эльдара Кабирова. Сможет ли актер назвать сыр, который используют в десерте тирамису? А также правильно ответить на вопрос про Рапунцель? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон