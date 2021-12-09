Новый каналХто зверху?Сезон 11
09 декабря

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16 от 09.12.2021

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на сайте Нового канала! Сегодняшняя игра обещает быть интересной и веселой, ведь в командах Леси Никитюк и Сергея Притулы собрались яркие участники. Олег Собчук, Влад Куран и Эльдар Кабиров будут играть за мужчин. Им будут противостоять Надежда Мейхер, Дарья Петрожицкая и Алина Гордиенко.

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 команды сыграют в Руки-Ноги. Мужчины будут складывать слова «разбойник», «Алексей» и «наркоз», а девушки – «Крещатик», «табурет» и «хробак». Кто лучше справится с заданием? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16 от 09.12.2021
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Раунд Пять слов рассекретит музыкальные вкусы участников Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16. ...
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