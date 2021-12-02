Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на сайте Нового канала! Сегодняшняя игра будет очень интересной и веселой, ведь на стороне Сергея Притулы будут играть Владимир Остапчук, Слава Демин и Владимир Черняк. Капитан женской команды Леся Никитюк вооружится поддержкой Анны Тринчер, Елены-Кристины Лебедь и Ирины Федишин. Кто окажется сверху в новом гендерном противостоянии? Узнай прямо сейчас!

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 участники сыграют в Руки-Ноги. Мужчины сложат слово «тля» вместо «талии», а девушки решат, что Будапешт – это столица Чехии. Какая команда лучше справится с заданием и одержит победу в первом поединке? Смотри онлайн 15 выпуск шоу Хто зверху? сезон 11.

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Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон