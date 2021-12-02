Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде команды продемонстрируют, как они разбираются в современных хитах и ​​легендарных композициях. Сергей Притула с первой секунды узнает песню группы Океан Эльзы, а Владимир Остапчук спародирует Тину Кароль. Поможет ли это мужчинам одержать победу? Узнай прямо сейчас!

В 3 раунде шоу Хто зверху? 2021 девушки будут правильно отгадывать исполнителей, но будут путаться в названиях песен. Чтобы разрядить обстановку, участники устроят дискотеку под зажигательный хит Потапа и Насти. Не пропусти музыкально-танцевальный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 15.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон