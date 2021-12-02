Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на сайте Нового канала! В пятом раунде мужчины и женщины поменяются мирами. Команде Леси Никитюк придется пройти квест с видеоиграми, а сборной Сергея Притулы – решить бьюти-головоломку.

В шоу Хто зверху? 2021 в студии появится восемь тортов с героями компьютерных игр. Команде Леди Ле придется угадать, откуда каждый персонаж. Анна Тринчер возьмет дело в свои руки и будет умело управлять девушками. Поможет ли это обыграть мужчин? Как со своей задачей справится команда Сергея Притулы? Не пропусти яркий обмен ролями – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 15.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон