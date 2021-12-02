Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на Новом канале! Шестой раунд выведет всех участников на чистую воду. По одному участнику из команды будут выходить поочередно на подиум и рассказывать о себе какие-то истории или факты. Задача соперника – понять, это правда или ложь.

В шоу Хто зверху? 2021 Слава Демин расскажет, что он управлял боингом, Елена-Кристина Лебедь признается, что знает язык коз, а Анна Тринчер расскажет, что мыла пол в супермаркете. Что из этого окажется правдой, а что ложью? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 15.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон