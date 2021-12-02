Смотри онлайн финал шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск и узнай, какая команда одержала победу в очередном гендерном противостоянии. Чтобы превзойти соперника, участникам нужно отнести в свою корзину больше фруктов и овощей. Задание усложняется тем, что ананасы, капусту, дыню, кокосы и грейпфруты нужно зажимать между лбами. Руками поддерживать их ни в коем случае нельзя.

Победителем шоу Хто зверху? 2021 выпуск 15 от 02.12.2021 станет та команда, которая насобирает больше килограммов овощей и фруктов. Хочешь увидеть яркое финальное соревнование? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 15 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон