Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15 від 02.12.2021
02 грудня

Фруктово-овочева битва у фіналі. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15. Раунд 8

Дивись онлайн фінал шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск і дізнайся, яка команда отримала перемогу в черговому гендерному протистоянні. Щоб перевершити суперника, учасникам потрібно віднести до свого кошика більше фруктів і овочів. Завдання ускладнюється тим, що ананаси, капусту, диню, кокоси та грейпфрути потрібно затискати між лобами. Руками підтримувати їх в жодному разі не можна.

Переможцем шоу Хто зверху? 2021 випуск 15 від 02.12.2021 стане та команда, яка назбирає більше кілограмів овочів і фруктів. Хочеш побачити яскраве фінальне змагання? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Фруктово-овочева битва у фіналі. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15. Раунд 8
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