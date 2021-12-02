Дивись онлайн фінал шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск і дізнайся, яка команда отримала перемогу в черговому гендерному протистоянні. Щоб перевершити суперника, учасникам потрібно віднести до свого кошика більше фруктів і овочів. Завдання ускладнюється тим, що ананаси, капусту, диню, кокоси та грейпфрути потрібно затискати між лобами. Руками підтримувати їх в жодному разі не можна.

Переможцем шоу Хто зверху? 2021 випуск 15 від 02.12.2021 стане та команда, яка назбирає більше кілограмів овочів і фруктів. Хочеш побачити яскраве фінальне змагання? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон