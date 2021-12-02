Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на сайті Нового каналу! Сьогоднішня гра буде дуже цікавою та веселою, адже на боці Сергія Притули гратимуть Володимир Остапчук, Слава Дьомін і Володимир Черняк. Капітан жіночої команди Леся Нікітюк озброїться підтримкою Анни Трінчер, Олени-Крістіни Лебідь та Ірини Федишин. Хто опиниться зверху у новому гендерному протистоянні? Дізнайся просто зараз!

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 учасники зіграють у Руки-Ноги. Чоловіки складуть слово «тля» замість «талії», а дівчата вирішать, що Будапешт – це столиця Чехії. Яка команда краще впорається із завданням і отримає перемогу в першому поєдинку? Дивись онлайн 15 випуск шоу Хто зверху? сезон 11.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 15 Хто зверху? 11 сезон