Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на Новому каналі! У другому раунді учасники читатимуть по губах своїх капітанів. Першими гратимуть дівчата і спробують відгадати слова «м’ясо», «тризуб», «гетьман», «шило», «трамвай» і «баран». Ірина Федишин найкраще розумітиме рот Лесі Нікітюк. А от Олена-Крістіна Лебідь викрикуватиме слова, які відповідають сюжету Аферистів в сітях: фінгал, труба та шмара.

У шоу Хто зверху? 2021 гра чоловічої команди також пройде весело. Учасники чутимуть «жопа» замість «худоби», а Володимир Остапчук викрикуватиме слово «маска». Хочеш побачити артикуляційне протистояння? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 15 Хто зверху? 11 сезон