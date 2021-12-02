Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15 від 02.12.2021
02 грудня

Олена-Крістіна переповіла сюжет Аферистів. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15. Раунд 2

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на Новому каналі! У другому раунді учасники читатимуть по губах своїх капітанів. Першими гратимуть дівчата і спробують відгадати слова «м’ясо», «тризуб», «гетьман», «шило», «трамвай» і «баран». Ірина Федишин найкраще розумітиме рот Лесі Нікітюк. А от Олена-Крістіна Лебідь викрикуватиме слова, які відповідають сюжету Аферистів в сітях: фінгал, труба та шмара.

У шоу Хто зверху? 2021 гра чоловічої команди також пройде весело. Учасники чутимуть «жопа» замість «худоби», а Володимир Остапчук викрикуватиме слово «маска». Хочеш побачити артикуляційне протистояння? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

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Олена-Крістіна переповіла сюжет Аферистів. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15. Раунд 2
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