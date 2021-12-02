Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на сайті Нового каналу! У четвертому раунді учасники влаштують битву маркерами. Завдання команд – знайти якомога більше слів на велетенському філворді та викреслити їх.

У шоу Хто зверху? 2021 Володимир Остапчук чимдуж побіжить викреслювати слово «маска», а Олена-Крістіна Лебідь не розбереться в правилах, тому почне закреслювати слова зигзагоподібними лініями. Як на таке порушення відреагує Верховний суддя? Яка команда переможе в четвертому раунді? Дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 15 Хто зверху? 11 сезон