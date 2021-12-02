Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді команди продемонструють, як вони знаються на сучасних хітах і легендарних композиціях. Сергій Притула з першої секунди впізнає пісню групи Океан Ельзи, а Володимир Остапчук спародіює Тіну Кароль. Чи допоможе це чоловікам отримати перемогу? Дізнайся просто зараз!

У 3 раунді шоу Хто зверху? 2021 дівчата правильно відгадуватимуть виконавців, але плутатимуться в назвах пісень. Щоб розрядити обстановку учасники влаштують дискотеку під запальний хіт Потапа та Насті. Не пропусти музично-танцювальний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 15 Хто зверху? 11 сезон