Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на Новому каналі! Шостий раунд виведе всіх учасників на чисту воду. По одному учаснику з команди виходитимуть по черзі на подіум і розповідатимуть про себе якісь історії чи факти. Завдання суперника – зрозуміти, це правда чи брехня.

У шоу Хто зверху? 2021 Слава Дьомін розповість, що він керував боїнгом, Олена-Крістіна Лебідь зізнається, що знає мову кіз, а Анна Трінчер розкаже, що мила підлогу в супермаркеті. Що з цього виявиться правдою, а що брехнею? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 15 Хто зверху? 11 сезон