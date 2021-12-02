Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15 від 02.12.2021
02 грудня

Олена-Крістіна знає мову кіз? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на Новому каналі! Шостий раунд виведе всіх учасників на чисту воду. По одному учаснику з команди виходитимуть по черзі на подіум і розповідатимуть про себе якісь історії чи факти. Завдання суперника – зрозуміти, це правда чи брехня.

У шоу Хто зверху? 2021 Слава Дьомін розповість, що він керував боїнгом, Олена-Крістіна Лебідь зізнається, що знає мову кіз, а Анна Трінчер розкаже, що мила підлогу в супермаркеті. Що з цього виявиться правдою, а що брехнею? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

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Олена-Крістіна знає мову кіз? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 15. Раунд 6
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