Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на сайті Нового каналу! У п’ятому раунді чоловіки та жінки поміняються світами. Команді Лесі Нікітюк доведеться пройти квест з відеоіграми, а збірній Сергія Притули – вирішити б’юті-головоломку.

У шоу Хто зверху? 2021 у студії з’явиться вісім тортів з героями комп’ютерних ігор. Команді Леді Ле доведеться відгадати, звідки кожен персонаж. Анна Трінчер візьме справу у свої руки та вміло керуватиме дівчатами. Чи допоможе це обіграти чоловіків? Як зі своїм завданням впорається команда Сергія Притули? Не пропусти яскравий обмін ролями – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 15 Хто зверху? 11 сезон