Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 випуск від 02.12.2021 на сайті Нового каналу! У сьомому раунді учасники продемонструють ерудицію на скляній дошці. Сергій Притула відправить на скляну дошку Олену-Крістіну Лебідь і запитає її про Папу Римського, прилад для вимірювання напруги та важіль для підняття води з колодязя.

У шоу Хто зверху? 2021 капітан жіночої команди Леся Нікітюк вирішить перевірити ерудицію Володимира Черняка. Вона запитає в нього про перші зуби у дітей, гель для звуження пор і поні з популярного мультфільму. Хто з гравців довше втримається та дасть більше правильних відповідей? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 15.

Дивитися онлайн випуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 15 Хто зверху? 11 сезон