Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на сайте Нового канала! В седьмом раунде участники продемонстрируют эрудицию на стеклянной доске. Сергей Притула отправит на стеклянную доску Елену-Кристину Лебедь и спросит ее о Папе Римском, приборе для измерения напряжения и рычаге для поднятия воды из колодца.

В шоу Хто зверху? 2021 капитан женской команды Леся Никитюк решит проверить эрудицию Владимира Черняка. Она спросит у него о первых зубах у детей, гель для сужения пор и пони из популярного мультфильма. Кто из игроков дольше удержится и даст больше правильных ответов? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 15.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон