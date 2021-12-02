Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на Новом канале! Во втором раунде участники будут читать по губам своих капитанов. Первыми будут играть девушки и попытаются отгадать слова «мясо», «трезубец», «гетман», «шило», «трамвай» и «баран». Ирина Федишин лучше всего будет понимать рот Леси Никитюк. А вот Елена-Кристина Лебедь будет выкрикивать слова, соответствующие сюжету Аферистов в сетях: фингал, труба и шмара.

В шоу Хто зверху? 2021 игра мужской команды также пройдет весело. Участники будут слышать «жопа» вместо «худоби», а Владимир Остапчук будет выкрикивать слово «маска». Хочешь увидеть артикуляционное противостояние? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 15.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон