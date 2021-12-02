Новый каналХто зверху?Сезон 11
02 декабря

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 15 от 02.12.2021

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на сайте Нового канала! Сегодняшняя игра будет очень интересной и веселой, ведь на стороне Сергея Притулы будут играть Владимир Остапчук, Слава Демин и Владимир Черняк. Капитан женской команды Леся Никитюк вооружится поддержкой Анны Тринчер, Елены-Кристины Лебедь и Ирины Федишин. Кто окажется сверху в новом гендерном противостоянии? Узнай прямо сейчас!

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 участники сыграют в Руки-Ноги. Мужчины сложат слово «тля» вместо «талии», а девушки решат, что Будапешт – это столица Чехии. Какая команда лучше справится с заданием и одержит победу в первом поединке? Смотри онлайн 15 выпуск шоу Хто зверху? сезон 11.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 15 от 02.12.2021
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