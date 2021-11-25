Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на сайте Нового канала! Евгений Галич, Арам Арзуманян и Константин Тромбовецкий под руководством Сергея Притулы попытаются дать фору Даше Астафьевой, Соне Плакидюк и Илоне Гвоздевой под руководством Леси Никитюк. Чем закончится это противостояние? Смотри онлайн в шоу Хто зверху? 2021.

В первом раунде команды традиционно сыграют в Руки-Ноги. Первыми начнут мужчины, которые без проблем составят слова «тест», «сантиметр», «тенор», «тоннель» и «титул». Игра команды Леси Никитюк пройдет не так гладко. Даша Астафьева потеряет букву «л», поэтому девушки не смогут сложить «окуляри». Удастся ли им исправить ситуацию и обыграть мужчин? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

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