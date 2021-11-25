Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на сайте Нового канала! В пятом раунде команды поменяются ролями. Мужчины попытаются вжиться в роль беременных женщин и повторить специальные гимнастические упражнения на фитнес-шаре. Смогут ли они удержать баланс с 10-килограммовым животом. Смотри в шоу Хто зверху? 2021 выпуск 14.

Команде Леси Никитюк придется станцевать испанский танец пасодобль. Чтобы судья засчитал баллы, нужно безошибочно повторить три связки. Во время выступления девушки пойдут на хитрость: Соня Плакидюк сядет на шпагат, Даша Астафьева разнообразит танец соблазнительными движениями, а Леся Никитюк возьмется мыть пол. Не пропусти это шоу – смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон