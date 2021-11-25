Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на сайте Нового канала! В шестом раунде под названием Правда или ложь участники попытаются догадаться, обманывает ли их соперник. Сергей Притула расскажет Лесе Никитюк невероятную историю о том, как в 6-летнем возрасте он гулял по лесу, и медведь откусил ему руку по локоть. Лесе также есть чем удивить Сергея. В 14 выпуске Хто зверху? 2021 капитан женской команды признается, что настоящая Леся Никитюк впала в летаргический сон, а вместо нее программу ведет сестра-близнец. Какие невероятные истории поведают другие участники? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон