Интересный и веселый раунд под названием Кто я? возвращается в шоу Хто зверху? 11 сезон. Но в правилах произошла некоторая трансформация. Теперь за ширмой будут оказываться сразу два участника от команды, которые будут угадывать, какую звездную пару они представляют.

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 14 от 25.11.2021 девичью команду представят Даша Астафьева и Соня Плакидюк. Смогут ли они догадаться, что играют Юрия Горбунова и Катю Осадчую? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон