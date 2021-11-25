Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14 от 25.11.2021
25 ноября

Соня Плакидюк стала Юрием Горбуновым, а Даша Астафьева – Катей Осадчей. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд 4

Интересный и веселый раунд под названием Кто я? возвращается в шоу Хто зверху? 11 сезон. Но в правилах произошла некоторая трансформация. Теперь за ширмой будут оказываться сразу два участника от команды, которые будут угадывать, какую звездную пару они представляют.

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 14 от 25.11.2021 девичью команду представят Даша Астафьева и Соня Плакидюк. Смогут ли они догадаться, что играют Юрия Горбунова и Катю Осадчую? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14 на сайте Нового канала.

 

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Соня Плакидюк стала Юрием Горбуновым, а Даша Астафьева – Катей Осадчей. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд 4
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