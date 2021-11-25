Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на сайте Нового канала! В финальном противостоянии команды сыграют в известную с детства игру Камень-ножницы-бумага. Правила очень просты: камень затачивает ножницы, ножницы режут бумагу, бумага заворачивает камень. Но соперника перехитрить очень непросто!

В шоу Хто зверху? 2021 девушки поставят интуицию на турбо режим и попытаются потопить камень в колодце и разрезать бумагу ножницами. Хочешь увидеть интересный конкурс и узнать, кто станет победителем этого гендерного сражения? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон