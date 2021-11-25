Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14 от 25.11.2021
25 ноября

Камень-ножницы-бумага! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд 8

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на сайте Нового канала! В финальном противостоянии команды сыграют в известную с детства игру Камень-ножницы-бумага. Правила очень просты: камень затачивает ножницы, ножницы режут бумагу, бумага заворачивает камень. Но соперника перехитрить очень непросто!

В шоу Хто зверху? 2021 девушки поставят интуицию на турбо режим и попытаются потопить камень в колодце и разрезать бумагу ножницами. Хочешь увидеть интересный конкурс и узнать, кто станет победителем этого гендерного сражения? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Камень-ножницы-бумага! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд 8
Даша Астафьева – засланный казачок? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд 1 ...
Арам Арзуманян слышит мат вместо Хургады. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь