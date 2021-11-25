Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14 от 25.11.2021
25 ноября

Арам Арзуманян на стеклянной доске. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на Новом канале! В седьмом раунде участники продемонстрируют свою эрудицию на стеклянной доске. Леся Никитюк вызовет Арама Арзуманяна и спросит у него об аспираторе, финском Санта-Клаусе, родине блюда гуляш и звезде, которая делала маникюр стоимостью в 1,5 миллиона долларов.

В седьмом раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 14 Сергей Притула отправит на стеклянную доску Илону Гвоздеву. Сможет ли танцовщица ответить, где родился Николай Гоголь, кто никогда не был вратарем футбольной команды Шахтер и какого цвета силикатный кирпич? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Арам Арзуманян на стеклянной доске. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 14. Раунд 7
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