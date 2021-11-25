Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на сайте Нового канала! Раунд По губам пройдет интересно и весело. Игру начнут девушки, которые попытаются прочитать по устам Леси Никитюк слова «сват», «барабан», «вулкан», «гумка», «пацан», «мишень», «гонорар». Чтобы повысить шансы команды на победу, Даша Астафьева решится нарушить правила. Как Верховный судья отреагирует на это? Смотри шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Сергею Притуле придется показать мастерство артикуляции, чтобы мужчины поняли его рот. Хочешь узнать, что Арам Арзуманян услышит вместо Хургады? Какая команда окажется круче в этом раунде? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

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