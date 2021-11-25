Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14 від 25.11.2021
25 листопада

Арам Арзуманян чує матюки замість Хургади. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 2

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 випуск від 25.11.2021 на сайті Нового каналу! Раунд По губах як завжди пройде цікаво та весело. Гру розпочнуть дівчата, які спробують прочитати по вустах Лесі Нікітюк слова «сват», «барабан», «вулкан», «гумка», «пацан», «мішень», «гонорар». Щоб підвищити шанси команди на перемогу, Даша Астаф’єва наважиться порушити правила. Як Верховний суддя відреагує на це? Дивись шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Сергію Притулі доведеться показати майстерність артикуляції, щоб чоловіки зрозуміли його рот. Хочеш дізнатися, що Арам Арзуманян почує замість Хургади? Яка команда виявиться крутішою у цьому раунді? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 14.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Арам Арзуманян чує матюки замість Хургади. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 2
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