Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14 від 25.11.2021
25 листопада

Чоловіки впізнали хіт Олега Винника з одного слова. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 випуск від 25.11.2021 на сайті Нового каналу. У музичному раунді команди перевірять, хто з них краще знає українські та іноземні хіти. Дівчата без проблем відгадають пісню TAYANA «Леля» та композицію DANTES «Теперь Тебе 30». А під запальний хіт Michelle Andrade Даша Астаф’єва та Леся Нікітюк станцюють в парі.

У третьому раунді Хто зверху? 2021 чоловіки також не пастимуть задніх. Ба більше, вони відгадають відомий хіт Олега Винника з одного слова. Чи допоможе це обіграти дівчат? Не пропусти музичний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 14.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Чоловіки впізнали хіт Олега Винника з одного слова. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 3
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