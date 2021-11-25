Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 випуск від 25.11.2021 на сайті Нового каналу! Євген Галич, Арам Арзуманян і Костянтин Тромбовецький під керівництвом Сергія Притули спробують дати фору Даші Астаф’євій, Соні Плакидюк та Ілоні Гвоздьовій під керівництвом Лесі Нікітюк. Чим закінчиться це протистояння? Дивись онлайн у шоу Хто зверху? 2021.

У першому раунді команди традиційно зіграють у Руки-Ноги. Першими розпочнуть чоловіки, які без проблем складуть слова «тест», «сантиметр», «тенор», «тунель» і «титул». Гра команди Лесі Нікітюк пройде не так гладко. Даша Астаф’єва загубить букву «л», тому дівчата не зможуть скласти «окуляри». Чи вдасться їм виправити ситуацію та обіграти чоловіків? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 14.

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Дивитися онлайн 2 раунд випуск 14 Хто зверху? 11 сезон