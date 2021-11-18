Не пропусти нове змагання чоловіків і жінок – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 на сайті Нового каналу!

Сьогодні в команді Сергія Притули об’єднаються молодість і досвід, адже до її складу увійдуть: фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, співак ALEKSEEV та інфлюенсер YanGO. Леся Нікітюк серйозно підготується до чергового поєдинку й об’єднає навколо себе інтерв’юерку Раміну Есхакзай, співачку NiNO та зірку шоу Супермодель по-українськи Вікторію Маремуху. Кому цього разу усміхнеться удача? Дізнайся просто зараз.

Перший раунд Руки-Ноги стане справжнім випробуванням для жіночої команди. Вікторія Маремуха думатиме про свою коротку спідницю та переплутає пори року. А Леся Нікітюк добряче перенервує та запровадить жорстку бабівщину. Чи буде на руку чоловікам Error 404 у команді суперниць? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021.

Дивитися онлайн випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон