Ти дивишся онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 на сайті Нового каналу!

Знайди слово – раунд, який змусить зірок напружити мізки. Перед двома командами буде розташоване велике табло з різноманітними буквами. Завдання й чоловіків, і жінок – з-поміж хаосу літер знайти якомога більше слів. Цей раунд не тільки відкриє кожного учасника з нового боку, а й поповнить словник новими словами. Прова, схоб, рибо… Хто буде уважнішим і зможе знайти більше слів? І чому наприкінці гри Леся Нікітюк буде погрожувати Сергію Притулі маркером? Дізнайся просто зараз у 13 випуску шоу Хто зверху? 2021 випуск 13.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон