Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13 від 18.11.2021
18 листопада

Кому принесуть перемогу горілка та чача? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 4

Ти дивишся онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 на сайті Нового каналу!

Знайди слово – раунд, який змусить зірок напружити мізки. Перед двома командами буде розташоване велике табло з різноманітними буквами. Завдання й чоловіків, і жінок – з-поміж хаосу літер знайти якомога більше слів. Цей раунд не тільки відкриє кожного учасника з нового боку, а й поповнить словник новими словами. Прова, схоб, рибо… Хто буде уважнішим і зможе знайти більше слів? І чому наприкінці гри Леся Нікітюк буде погрожувати Сергію Притулі маркером? Дізнайся просто зараз у 13 випуску шоу Хто зверху? 2021 випуск 13.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Кому принесуть перемогу горілка та чача? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 4
За весною йде… зима! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 1
Енергетичний зв’язок між YanGO та Вікторією Маремухою. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь