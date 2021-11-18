У шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 співакам NiNO та ALEKSEEV доведеться битися за чоловічу та жіночу команди на скляній дошці. Сергій Притула закидає NiNO запитаннями про текілу, мультфільм Черепашки Ніндзя, карбюратор і штучне зрошення земель. Чи зможе співачка дати відповідь бодай на одне з цих запитань? Дізнайся просто зараз!

Леся Нікітюк не шкодуватиме ALEKSEEV. Що таке анклет? Якої пози йоги не існує? Хто написав роман Віднесені вітром? На ці й інші запитання співак спробує дати відповідь. Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск – дізнайся, хто краще думає в кризових ситуаціях.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон