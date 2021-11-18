Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13 від 18.11.2021
18 листопада

Енергетичний зв’язок між YanGO та Вікторією Маремухою. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 2

Другий раунд шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск покаже, хто думає про перемогу, а хто про їжу! Попри намагання сконцентруватися, Вікторія Маремуха та Сергій Танчинець думатимуть про борщ, NiNO подумки насолоджуватиметься дорадо, а голова ALEKSEEV заб’ється спогадами про рідненьке сало. YanGO взагалі впаде в дитинство та переплутає бебі-бум із бабл-гам. Цікаво, кому з команд вдасться зібратися з думками та отримати якнайбільше балів для перемоги? Не пропусти – дивись онлайн 13 випуск шоу Хто зверху? 11 сезон від 18.11.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Енергетичний зв’язок між YanGO та Вікторією Маремухою. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 2
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