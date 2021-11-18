Второй раунд шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск покажет, кто думает о победе, а кто о еде! Несмотря на попытки сконцентрироваться, Виктория Маремуха и Сергей Танчинец будут думать о борще, NiNO мысленно будет наслаждаться дорадо, а голова ALEKSEEV забьется воспоминаниями о родном сале. YanGO вообще впадет в детство и перепутает беби-бум с бабл-гам. Интересно, кому из команд удастся собраться с мыслями и получить больше баллов для победы? Не пропусти – смотри онлайн 13 выпуск шоу Хто зверху? 11 сезон от 18.11.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон