Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13 от 18.11.2021
18 ноября

Финал: восемь Карлсонов на дне рождения Малыша. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 8

В шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021 наступил долгожданный финал, в котором обе команды превратятся в любимого персонажа многих детей – Карлсона. Для мужчин и женщин на столах будут по 12 праздничных тортов с 7 свечами на каждом. То есть, на каждую команду приходится по 84 свечи. А теперь самое интересное. В образе Карлсона командам придется задуть как можно больше свечей… пропеллерами на спине! Кто задует все свечи быстрее, за тем и победа. Не медли – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021 на сайте Нового канала и узнай, кто в этот раз будет сверху.

Смотреть онлайн выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Финал: восемь Карлсонов на дне рождения Малыша. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 8
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