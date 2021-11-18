Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13 от 18.11.2021
18 ноября

За весной идет… зима! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 1

Не пропусти новое соревнование мужчин и женщин – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021 на сайте Нового канала!

Сегодня в команде Сергея Притулы объединятся молодость и опыт, ведь в ее состав войдут: фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, певец ALEKSEEV и инфлюэнсер YanGO. Леся Никитюк серьезно подготовится к очередному поединку и объединит вокруг себя: интервьюера Рамину Эсхакзай, певицу NiNO и звезду шоу Супермодель по-украински Викторию Маремуху. Кому на этот раз улыбнется удача? Узнай прямо сейчас.

Первый раунд Руки-Ноги станет настоящим испытанием для женской команды. Виктория Маремуха будет думать о своей короткой юбке и перепутает времена года. А Леся Никитюк изрядно перенервничает и введет жесткую бабовщину. Будет ли на руку мужчинам Error 404 в команде соперниц? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

За весной идет… зима! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 1
Энергетическая связь между YanGO и Викторией Маремухой. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. ...
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