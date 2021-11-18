Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021 певцам NiNO и ALEKSEEV придется сражаться за мужскую и женскую команды на стеклянной доске. Сергей Притула закидает NiNO вопросами о текиле, мультфильме Черепашки Ниндзя, карбюраторе и искусственном орошении земель. Сможет ли певица ответить хотя бы на один из этих вопросов? Узнай прямо сейчас!

Леся Никитюк не будет жалеть ALEKSEEV. Что такое анклет? Какой позы йоги не существует? Кто написал роман Унесенные ветром? На эти и другие вопросы певец попытается дать ответ. Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск – узнай, кто лучше думает в кризисных ситуациях.

Смотреть онлайн выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон