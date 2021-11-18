Обмен ролями в шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021! Прямо сейчас Леся Никитюк проверит, насколько хорошо мужчины знают названия всех женских штучек. Ридикюль, кушон, кафа, гидролат, горжетка… Для мужской команды каждое слово будет звучать, как нецензурная лексика. Оставайся с нами – увидь настоящее шоу!

Женщинам тоже придется несладко. За 90 секунд Леся Никитюк и ее команда должны полностью собраться на рыбалку. Воблер, блесна, верша, выползок, малявочница – так будет выглядеть поражение сборной. Или нет? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон