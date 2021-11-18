Обмін ролями в шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021! Просто зараз Леся Нікітюк перевірить, наскільки добре чоловіки знають назви всіх жіночих штучок. Ридикюль, кушон, кафа, гідролат, горжетка… Для чоловічої команди кожне слово звучатиме, як нецензурна лексика. Залишайся з нами – побач справжнє шоу!

Жінкам теж доведеться несолодко. За 90 секунд Леся Нікітюк та її команда має повністю зібратися на риболовлю. Воблер, блишня, верша, виповзок, малявочниця – так виглядатиме поразка дівчачої збірної. Чи ні? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон