Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13 від 18.11.2021
18 листопада

Май інгліш фіфті/фіфті: англійська мова потягнула дівчат на дно. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 3

У продовженні 13 випуску шоу Хто зверху? 11 сезон музичний третій раунд покаже, хто краще знає легендарні та сучасні пісні – чоловіки чи жінки. Усе йтиме як по маслу до моменту, поки на табло не з’являться слова з англомовних пісень. І тут жіноча команда добряче напружиться. Чи не підведе Лесю Нікітюк її знання англійської мови? Дізнайся просто зараз.

Не конкурсом єдиним! Жіноча команда так захопиться відгадуванням пісень, що на ходу напише власну композицію в зумерському стилі. Як вони поєднають слова «сімпл-дімпл» і «поп-іт»? Не пропусти – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

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